В Чернигове запугивают избирателей - полиция

КИЕВ. 28 марта. УНН. Местным жителям Чернигова приходят листовки с психологическим давлением, которыми запугивают избирателей и угрожают уголовным преследованием. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черниговской области.

"Сегодня в почтовые ящики черниговцев разбросали листовки, текст которых психологически давит на пенсионеров. Мол, они продали свой голос, поэтому их участие в выборах - преступление. К черниговской милиции обратилось уже четыре перепуганных пенсионеров", - говорится в сообщении.

Людям угрожают уголовным преследованием, требуют с них уплаты налогов за незаконное обогащение, или иначе угрожают лишить субсидии.

Подобные провокации происходят в разных районах Чернигова. Люди выкладывают письма в соцсети.

"Таким образом черниговцев пытаются запугать и создать условия, при которых им будет страшно идти на участки", - добавили в полиции.

Отмечается, по состоянию на 27 марта 2019 года в полицию Черниговской области поступило более 160 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Подавляющее большинство из них касается возможного подкупа избирателей. Продолжается расследование 14 уголовных производств.

Напомним, неизвестные лица от имени гражданской сети "ОПОРА" опрашивали избирателей и запугивали их по телефону.



