В Украине подготовили законопроект о накопительной пенсионной системе

КИЕВ. 28 марта. УНН. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины во исполнение поручения Кабинета министров Украины завершила разработку законопроекта, который вводит в Украине пенсионную систему 2-го уровня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НКЦБФР.

"НКЦБФР завершила разработку проекта Закона Украины "О накопительном пенсионном обеспечении", который вводит в Украине пенсионную систему 2-го уровня, во исполнение поручения Кабинета министров Украины", - сообщили в ведомстве.

Законопроект, как отмечается, согласован министерствами и ведомствами.

"Ожидается, что после утверждения на заседании правительства он будет передан на рассмотрение Верховной Рады Украины как правительственный", - добавили в НКЦБФР.

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Законопроект дополняет ныне существующую солидарную пенсионную систему новой, накопительной, в которой каждый работающий гражданин будет осуществлять платежи на свой персональный пенсионный счет. После достижения пенсионного возраста он сможет получать дополнительные выплаты за счет сделанных взносов. Также, в случае преждевременной смерти владельца счета, деньги могут быть в полном объеме унаследованы его потомками, указали в ведомстве.

Законопроект предусматривает, что управлять пенсионными средствами будут профессиональные компании по управлению активами, которые будут проходить отбор (авторизацию) на прозрачных и конкурентных началах на соответствие самым высоким профессиональным и этическим отраслевым стандартам. Документ оговаривает независимый от правительства статус управляющих пенсионными средствами, добавили в НКЦБФР.

Законопроект, как отмечается, предоставляет гражданину право свободного выбора авторизованного негосударственного пенсионного фонда или компании по управлению активами, в которых он будет формировать свои пенсионные накопления.

Законопроект содержит строгие требования к механизмам инвестирования денег владельцев пенсионных счетов, то есть исключительно в диверсифицированные и наиболее надежные финансовые инструменты, а также обусловливает хранение активов в надежных банковских учреждениях. Кроме этого, в нем предусмотрены разнообразные меры для предотвращения потенциальной коррупции и злоупотреблений, отметили в ведомстве.

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"Чтобы компенсировать очень слабую солидарную систему накопительным пенсионным фондам нужны десятки лет функционирования в стабильном правовом поле. А для этого мы должны принять этот законопроект уже в течение трех, максимум четырех лет", - прокомментировал разработку проекта глава НКЦБФР Тимур Хромаев.

"А также, перед этим, принципиально важно принять еще несколько обязательных законопроектов, которые урегулируют нынешние "серые зоны" на рынках капитала, где свободно себя чувствуют разного рода мошенники. Пенсионные накопления должны быть им недоступны. Это, как минимум, законопроекты: №2413, или так называемый "сплит", №6303д, усиление защиты прав инвесторов и №9035 - законопроект о деривативах и финансовых рынках. Иначе пенсионная реформа приведет к неутешительным последствиям, аналогичным разочаровывающим результатам других, начатых и незавершенных реформ", - отметил он.

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Член НКЦБФР Александр Панченко отметил, что предлагается установить размер взноса в 2% дохода гражданина в течение первого года внедрения накопительной пенсионной системы. В течение последующих лет они будут увеличиваться на 1% ежегодно до конечного уровня в 10%.

"Но важно, что рост взносов будет происходить только в случае роста средней заработной платы в Украине в размере не менее 5%. Таким образом, максимальный уровень отчислений (10%) будет установлен только тогда, когда средняя заработная плата в стране превысит нынешнюю на 40%", - добавил Панченко.

Законопроект подготовлен НКЦБФР при содействии World Bank, EBRD, USAID.