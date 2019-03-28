Регистрация | Вход |
USD: 27,08 0,1016  EUR: 30,50 0,0334 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 28 марта 2019 13:11
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МВД назвали креативные номерные знаки
В МВД назвали креативные номерные знаки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5985
Версия для печати

ГБР в ближайшее время отчитается по делу о хищениях в "оборонке"

ГБР в ближайшее время отчитается по делу о хищениях в "оборонке"

директор Государственного бюро расследований Роман Труба

КИЕВ. 28 марта. УНН. В ближайшее время Государственное бюро расследований отчитается о состоянии и результатах расследования в уголовном производстве по делу хищений в оборонно-промышленном комплексе Украины. Об этом сегодня во время брифинга заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает корреспондент УНН.

"О расследования уголовного производства, зарегистрированного следователями ГБР: после завершения передачи о фактах совершения коррупционных деяний в правоохранительной системе, нами было зарегистрировано соответствующее уголовное производство, и это уголовное производство было зарегистрировано не только в отношении возможных совершенных коррупционных действий в НАБУ - речь идет о ГФС, СБУ и работников ГПУ", - сказал Труба, отвечая на вопрос журналиста по делу о хищениях в "оборонке".

Он отметил, что ГБР проводит следственные действия по выявлению, фиксации доказательственной базы и предоставления оценки всем правоохранителям по данному делу.

По его словам, в настоящее время проводятся допросы, сотрудники бюро получили практически все необходимые материалы, изучили уголовные производства, которые расследуются теми или иными правоохранительными органами. В этом уголовном производстве создана группа следователей ГБР где работает 10 человек.

"Мы вызвали для допроса журналистов, проводивших журналистское расследование и некоторые из них, которые находятся на территории Украины, уже допрошены. Расследование проводится, я понимаю все вызовы в этом уголовном производстве и уверен, что в ближайшее время мы отчитаются о состоянии и результатах расследования в этом уголовном производстве", - заявил Труба.

Как сообщал УНН, после обнародования журналистского расследования в Украине разгорелся сканадал о коррупции в оборонной сфере. На фоне этого был освобожден первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский. НАБУ возбудило дело в отношении возможной коррупции в оборонной сфере после журналистского расследования. Впоследствии НАБУ провело обыски у Гладковских и других фигурантов "оборонительной" дела.

Напомним, 13 марта глава ГБР заявил, что Государственное бюро расследований открыло производство по делу хищений в оборонной сфере.

Источник: УНН
Теги: оборона, расследование, хищение, ГБР, Роман Труба
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.