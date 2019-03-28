ГПУ зарегистрировала уголовное производство по вмешательству Сытника в выборы США - Труба

КИЕВ. 28 марта. УНН. Генеральная прокуратура зарегистрировала уголовное производство о возможном вмешательстве главы Национального бюро расследования Артема Сытника во внутренние дела США. Государственное бюро расследований начинает в нем следственные действия. Об этом сегодня во время брифинга заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает корреспондент УНН.

"Что касается возможного влияния руководителя НАБУ на выборы президента США: уголовное производство по данному факту зарегистрировано. Зарегистрировано оно работниками Генеральной прокуратуры Украины и зарегистрировано оно недавно. Нами только начинаются следственные действия в этом уголовном производстве", - сказал он.

По словам Трубы, пока он не может сказать больше по этому делу.

Напомним, 26 марта ОО "Национальный интерес Украины" обратилась в Государственное бюро расследований с заявлением о совершении преступления директором НАБУ Артемом Сытником.



