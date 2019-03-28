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ГБР за весь период работы направило в суд 624 обвинительных актов

ГБР за весь период работы направило в суд 624 обвинительных актов

Роман Труба - директор ГБР

КИЕВ. 28 марта. УНН. На сегодня, 28 марта, Государственное бюро расследований направило в суд 624 обвинительных актов. Об этом сегодня во время брифинга заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает корреспондент УНН.

"На 1 марта 2019  года (с 27 ноября 2018 - ред.) у нас было 510 обвинительных актов, направлены в суд. За этот период времени - за март - следователи продолжали свою работу, выезжали на места происшествий, объявляли о подозрениях и составляли обвинительные акты. На сегодня у нас уже 624 обвинительных акта, направленные в суд для их рассмотрения. За это время у нас уже есть определенные результаты. В суде рассмотрено 15 обвинительных актов и вынесены обвинительные приговоры", - сообщил он.

Кроме того, по словам главы бюро, за период с 27 ноября 2018 года по 1 марта 2019 года следователями ГБР расследуется 5794 производств, из них 1622 внесены в ЕРДР следователями ГБР и 4172 производства передано по подследственности.

По его словам, больше всего уголовных производств расследуется следователями Полтавского, Киевского, а также Краматорского территориальных управлений - это 1129, 905 и 845 производств соответственно.

Напомним, в ближайшее время Государственное бюро расследований отчитается о состоянии и результатах расследования в уголовном производстве по делу хищений в оборонно-промышленном комплексе Украины.

Источник: УНН
Теги: суд, ГБР, Роман Труба, обвинительный акт
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