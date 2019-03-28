ГБР расследует 22 производства о пытках и 442 - по избиениям правоохранителями

КИЕВ. 28 марта. УНН. В настоящее время следователи ГБР осуществляют расследование по 22 уголовным производствам по фактам пыток и 442 уголовных производства по фактам превышения своих полномочий сотрудниками правоохранительных органов, сопровождающиеся физическим насилием. Об этом сегодня во время брифинга заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает корреспондент УНН.

"Хочу обратить внимание на отдельную категорию уголовных производств, которые расследуются следователями ГБР. Это - расследование фактов нарушения прав граждан, совершенные работниками правоохранительных органов. В настоящее время следователи ГБР осуществляют расследование по 22 уголовным производствам по фактам пыток", - сказал Труба.

По его словам, это - одна из самых сложных категорий дел, расследование которых может длиться как минимум несколько месяцев.

"До этого в Украине не было результатов расследования таких уголовных производств. Неоднократно международные партнеры обращали внимание на необходимость профессионального расследования именно этой категории дел. Мы настроены в 2019 году провести профессиональное расследований и направить в суд первые обвинительные акты по фактам пыток", - отметил он.

Кроме того, по словам директора ГБР, следователи бюро также расследуют факты, когда работники правоохранительных органов неоправданно применяли насилие.

"Также следователями ГБР проводятся расследования в 442 уголовных производствах по фактам превышения своих полномочий сотрудниками правоохранительных органов, сопровождающиеся физическим насилием", - сказал он.

Труба добавил, что в этом году в одном таком уголовном производстве уже составлен обвинительный акт, и это уголовное производство направлено в суд.

"Объявлено подозрение работнику полиции, в райотделе, где он работает, который причинил телесные повреждения лицу, была доставлена по факту совершения административного правонарушения. Следователями ГБР оперативно собраны доказательства, зафиксировано вину работника правоохранительного органа, а обвинительный акт направлен в суд", - рассказал он.

Напомним, по состоянию на 28 марта, Государственное бюро расследований направило в суд 624 обвинительных актов.