КИЕВ. 28 марта. УНН. В Киеве для охраны порядка во время выборов привлекут 6 тысяч полицейских. Об этом сообщил начальник ГУ Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко во время брифинга по работе правоохранителей во время выборов, передает корреспондент УНН.

"Некоторые подразделения вообще переведены с 3-4-сменного режима несения службы на 2-сменный режим несения службы. Это дает возможность нам задействовать на период проведения избирательной кампании 6 тысяч полицейских, которые будут нести службу по охране 13 окружных избирательных комиссий и 1105 участковых избирательных комиссий", - отметил Крищенко.

От добавил, что окружные избирательные комиссии уже взяты под охрану полиции, поскольку сегодня начался процесс завоза туда бюллетеней. На участковые избирательные комиссии завоз бюллетеней, согласно графику, начнется завтра. Одновременно с этим комиссии будут приниматься под охрану.

По словам Крищенко, на избирательные участки будут привлечены минимум по 2 сотрудника полиции.

Кроме того, на каждый округ сформировано 13 групп взрывотехников, которые будут реагировать на сообщения о возможных минированиях.

Напомним, охранять порядок во время выборов будут 69 тысяч полицейских и 39 тысяч спасателей.