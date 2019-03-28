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Кабмин наделил общее собрание "Нафтогаза" еще одной функцией

Кабмин наделил общее собрание "Нафтогаза" еще одной функцией

КИЕВ. 28 марта. УНН. Кабинет министров распорядился, чтобы правление НАК "Нафтогаз Украины" до утверждения финплана согласовывало с общим собранием решения о деятельности хозяйственных обществ, акционером которых является НАК, в частности, сделок, требующих согласования наблюдательного совета компании. Об этом говорится в правительственном распоряжении от 27 марта, передает УНН.

"Правлению АО "НАК "Нафтогаз Украины" до утверждения... финансового плана НАК... обеспечивать предварительное согласование с общим собранием НАК... решений правления о деятельности хозяйственных обществ, акционером (учредителем, участником) которых является НАК,.. а именно относительно сделок, предусмотренных статьями 70 и 71 Закона Украины "Об акционерных обществах", а также других сделок, для совершения которых необходимо предварительное согласование наблюдательного совета НАК... в соответствии с Уставом АО "НАК "Нафтогаз Украины", утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 14 декабря 2016 № 1044", - говорится в тексте документа.

Добавим, Кабинет министров 6 марта принял постановление, согласно которому тип ПАО "НАК "Нафтогаз Украины" изменен с публичного на частное, его переименовали в АО "НАК "Нафтогаз Украины".

Изменен и устав "Нафтогаза". В новой редакции устава указано, что высшим органом компании является общее собрание. Избрание и прекращение полномочий главы и членов правления компании относятся к исключительной компетенции общего собрания. До этого в законодательстве было определено, что такие функции также у общего собрания, впрочем, на основании представления наблюдательного совета.

США отреагировали на изменения в устав "Нафтогаза".

Как сообщал УНН, правительство продлило контракт с главой правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым до 22 марта 2020 года.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Нафтогаз
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