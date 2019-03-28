Кабмин наделил общее собрание "Нафтогаза" еще одной функцией

КИЕВ. 28 марта. УНН. Кабинет министров распорядился, чтобы правление НАК "Нафтогаз Украины" до утверждения финплана согласовывало с общим собранием решения о деятельности хозяйственных обществ, акционером которых является НАК, в частности, сделок, требующих согласования наблюдательного совета компании. Об этом говорится в правительственном распоряжении от 27 марта, передает УНН.

"Правлению АО "НАК "Нафтогаз Украины" до утверждения... финансового плана НАК... обеспечивать предварительное согласование с общим собранием НАК... решений правления о деятельности хозяйственных обществ, акционером (учредителем, участником) которых является НАК,.. а именно относительно сделок, предусмотренных статьями 70 и 71 Закона Украины "Об акционерных обществах", а также других сделок, для совершения которых необходимо предварительное согласование наблюдательного совета НАК... в соответствии с Уставом АО "НАК "Нафтогаз Украины", утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 14 декабря 2016 № 1044", - говорится в тексте документа.

Добавим, Кабинет министров 6 марта принял постановление, согласно которому тип ПАО "НАК "Нафтогаз Украины" изменен с публичного на частное, его переименовали в АО "НАК "Нафтогаз Украины".

Изменен и устав "Нафтогаза". В новой редакции устава указано, что высшим органом компании является общее собрание. Избрание и прекращение полномочий главы и членов правления компании относятся к исключительной компетенции общего собрания. До этого в законодательстве было определено, что такие функции также у общего собрания, впрочем, на основании представления наблюдательного совета.

США отреагировали на изменения в устав "Нафтогаза".

Как сообщал УНН, правительство продлило контракт с главой правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым до 22 марта 2020 года.