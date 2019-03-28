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Большинство украинцев видят Зеленского и Тимошенко во втором туре - опрос "Рейтинга"

КИЕВ. 28 марта. УНН. Большинство украинцев уверены, что в финале президентских выборов встретятся Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко. Такие данные в последний день, когда разрешена публикация результатов опросов, приводит социологическая группа "Рейтинг".

На вопрос, кто из этих кандидатов, по вашим ожиданиям, выйдет во второй тур выборов - 43,7% опрошенных из числа тех, кто определился и пойдет голосовать, ответили Владимир Зеленский, 40,3% - Юлия Тимошенко.

Петр Порошенко в этом рейтинге является лишь третьим. В его перспективы попадания в финал верят только 37,9% граждан.

Опросы приводилось с 22 по 27 марта 2019 года. Метод сбора информации: личное интервью (с глазу на глаз). Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 1,8%. Всего опрошено 3000 респондентов.

Источник: УНН
Теги: выборы, опрос, рейтинги
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