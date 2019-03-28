Правительство выделило полосу частот для обеспечения доступа к интернету в самолетах

КИЕВ. 28 марта. УНН. Правительство осуществило очередной пересмотр Национальной таблицы распределения полос радиочастот Украины и Плана использования радиочастотного ресурса Украины, обеспечив, в частности, работу станции, предоставит доступ к интернету в самолетах. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров, передает УНН со ссылкой на правительственный портал.

По данным пресс-службы, КМУ выделил отдельные полосы частот для функционирования радиолокационной станции "Днепр", которая расположена в Мукачево Закарпатской области, спутниковой радиосвязи на бортах воздушных судов и внес новые стандарты в соответствии с актами ЕС.

Как пояснили в правительстве, принятие этого постановления предоставляет украинским авиаперевозчикам конкурентных преимуществ за счет расширения услуги доступа к сети интернет, которые получают пассажиры на борту воздушных судов.

Также Государственное космическое агентство Украины получает возможность сотрудничества в космической отрасли с аналогичными структурами в Европе и Азии. Кроме того, принятие постановления гармонизирует радиочастотный спектр для использования устройств короткого радиуса действия.

Напомним, ракета-носитель Falcon 9, которая принадлежит американской частной компании SpaceX, вывела на орбиту телекоммуникационный спутник Inmarsat-5 F4, который вместе с другими спутниками будет обеспечивать высокоскоростным интернетом самолеты и морские суда.



