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Акционеры сменили главу "Укрнафты"

Акционеры сменили главу "Укрнафты"

КИЕВ. 28 марта. УНН. Акционеры ПАО "Укрнафта" сегодня на внеочередном общем собрании решили досрочно прекратить полномочия действующего главы правления Марка Роллинса 30 апреля 2019 года. С 1 мая будет временно исполнять эти обязанности заглавы правления Олег Гез до избрания нового руководителя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

"Акционеры "Укрнафты" решили досрочно прекратить полномочия действующего главы правления Марка Роллинса 30 апреля 2019 года... По решению акционеров с 1 мая 2019 года Олег Гез, действующий замглавы правления и исполнительный вице-президент по сбыту, будет временно исполнять обязанности главы правления "Укрнафты" до избрания нового главы в порядке, предусмотренном новым уставом компании", - сообщили в компании.

Как отмечается, такое решение было принято именно в связи с изменениями в структуре управления компанией. Так, акционеры утвердили обновленный устав "Укрнафты" и положение о наблюдательном совете, которые соответствуют требованиям закона "Об акционерных обществах".

"Набсовету, в частности, переданы полномочия назначать и увольнять главу правления компании (ранее эти решения принадлежали к компетенции собрания акционеров)", - указали в НАК.

Поэтому, полномочия Марка Роллинса досрочно прекратили именно с целью предоставить возможность новоназначенному набсовету воспользоваться своими полномочиями выбрать и назначить главу правления "Укрнафты".

Также отныне набсовет "Укрнафты" будет включать 6 независимых членов и 5 членов, представляющих интересы акционеров. Избран и новый состав набсовета "Укрнафты".

По квоте мажоритарного акционера, НАК "Нафтогаз Украины", в состав органа вошел Юрий Витренко, Ярослав Теклюк и Полина Загнитко. Интересы миноритарных акционеров будет представлять Яна Мануилова и Уриэл Цви Лейбер.

На позиции независимых директоров наблюдательного совета "Укрнафта" избраны: Андрей Бойцун, Елена Макеева, Олег Мозговой, Николай Почапский, Андрей Процик и Павел Загороднюк. Собрание акционеров также утвердило условия контрактов членов наблюдательного совета.

Напомним, в июне 2018 года главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева переизбрали председателем набсовета ПАО "Укрнафта".

Источник: УНН
Теги: Нафтогаз, Укрнафта, акционеры
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