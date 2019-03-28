Акционеры сменили главу "Укрнафты"

КИЕВ. 28 марта. УНН. Акционеры ПАО "Укрнафта" сегодня на внеочередном общем собрании решили досрочно прекратить полномочия действующего главы правления Марка Роллинса 30 апреля 2019 года. С 1 мая будет временно исполнять эти обязанности заглавы правления Олег Гез до избрания нового руководителя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

"Акционеры "Укрнафты" решили досрочно прекратить полномочия действующего главы правления Марка Роллинса 30 апреля 2019 года... По решению акционеров с 1 мая 2019 года Олег Гез, действующий замглавы правления и исполнительный вице-президент по сбыту, будет временно исполнять обязанности главы правления "Укрнафты" до избрания нового главы в порядке, предусмотренном новым уставом компании", - сообщили в компании.

Как отмечается, такое решение было принято именно в связи с изменениями в структуре управления компанией. Так, акционеры утвердили обновленный устав "Укрнафты" и положение о наблюдательном совете, которые соответствуют требованиям закона "Об акционерных обществах".

"Набсовету, в частности, переданы полномочия назначать и увольнять главу правления компании (ранее эти решения принадлежали к компетенции собрания акционеров)", - указали в НАК.

Поэтому, полномочия Марка Роллинса досрочно прекратили именно с целью предоставить возможность новоназначенному набсовету воспользоваться своими полномочиями выбрать и назначить главу правления "Укрнафты".

Также отныне набсовет "Укрнафты" будет включать 6 независимых членов и 5 членов, представляющих интересы акционеров. Избран и новый состав набсовета "Укрнафты".

По квоте мажоритарного акционера, НАК "Нафтогаз Украины", в состав органа вошел Юрий Витренко, Ярослав Теклюк и Полина Загнитко. Интересы миноритарных акционеров будет представлять Яна Мануилова и Уриэл Цви Лейбер.

На позиции независимых директоров наблюдательного совета "Укрнафта" избраны: Андрей Бойцун, Елена Макеева, Олег Мозговой, Николай Почапский, Андрей Процик и Павел Загороднюк. Собрание акционеров также утвердило условия контрактов членов наблюдательного совета.

Напомним, в июне 2018 года главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева переизбрали председателем набсовета ПАО "Укрнафта".