Россия в ОБСЕ: американцы предлагают "турпоездки" в зону боевых действий на Донбассе

КИЕВ. 28 марта. УНН. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что сообщил постоянному совету этой организации в Вене, что якобы в СМИ появились предложения американской турфирмы посещать зону проведения боевых действий на Донбассе, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Обратили внимание на появившиеся в прессе публикации о предложении одной из крупных американских туркомпаний за деньги посетить зону проведения силовой операции в Донбассе. Поехать могут все желающие, в том числе дети от двух лет", - заявил Лукашевич.

По его словам, "людям предлагают за деньги смотреть на разрушения объектов гражданской инфраструктуры".

Как сообщал УНН, ранее Лукашевич заявлял, что положительные изменения в зоне конфликта на Донбассе в 2019 году вряд ли можно будет заметить из-за предстоящих президентских и парламентских выборов в Украине.