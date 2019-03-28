Регистрация | Вход |
USD: 27,08 0,1016  EUR: 30,50 0,0334 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 28 марта 2019 16:16
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МВД назвали креативные номерные знаки
В МВД назвали креативные номерные знаки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
14475
Версия для печати

Россия в ОБСЕ: американцы предлагают "турпоездки" в зону боевых действий на Донбассе

Россия в ОБСЕ: американцы предлагают "турпоездки" в зону боевых действий на Донбассе

КИЕВ. 28 марта. УНН. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что сообщил постоянному совету этой организации в Вене, что якобы в СМИ появились предложения американской турфирмы посещать зону проведения боевых действий на Донбассе, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Обратили внимание на появившиеся в прессе публикации о предложении одной из крупных американских туркомпаний за деньги посетить зону проведения силовой операции в Донбассе. Поехать могут все желающие, в том числе дети от двух лет", - заявил Лукашевич.

По его словам, "людям предлагают за деньги смотреть на разрушения объектов гражданской инфраструктуры".

Как сообщал УНН, ранее Лукашевич заявлял, что положительные изменения в зоне конфликта на Донбассе в 2019 году вряд ли можно будет заметить из-за предстоящих президентских и парламентских выборов в Украине.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Россия, Донбасс, туризм
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.