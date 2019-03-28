Еврокомиссия планирует инвестировать в украинские инфраструктурные проекты

БУХАРЕСТ-КИЕВ. 28 марта. УНН. Еврокомиссия планирует инвестировать в строительство украинских автомагистралей. Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время своего визита в Бухарест, где проводит встречу с представителем Еврокомиссии по вопросам транспорта Виолеттой Бульц, передает корреспондент УНН.

"Многие вопросы для обсуждения, в том числе и относительно "азовского пакета", относительно деблокады наших портов в Мариуполе и Бердянске. Предварительно Европейская комиссия также выразила готовность оплатить строительство автомагистрали Мариуполь-Берднськ-Херсон-Николаев и плюс железнодорожное сообщение Мариуполь-Запорожье", - сообщил Емельян.

Кроме того, министр отметил, что продолжается обсуждение дальнейшего строительства автомагистралей, вопрос открытого неба с Евросоюзом. Министр также добавил, что приоритетное внимание будет уделяться железнодорожному сообщению.

"Если мы сможем построить с Еврокомиссией наш проект европути Львов-Киев-Одесса, это будет важный шаг, что облегчит перевозки и ускорятся перевозки грузов", - добавил он.

Ранее глава МинВОТ обсудил с делегацией Евросоюза блокаду украинских портов.