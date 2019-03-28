Последние опросы: Зеленский и Тимошенко выходят во второй тур

КИЕВ. 28 марта. УНН. Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко встретятся во втором туре президентских выборов. Такие результаты опроса Института анализа и прогнозирования, передает УНН.

Опрос проводился с 19 по 26 марта в двадцати четырех областях и столице Украины, методом формализированого интервью, среди 2000 респондентов. Теоретическая погрешность — 2,2%.

Из тех, кто уже определился и намерен идти голосовать — 29% за Владимира Зеленского, 18,7% за Юлию Тимошенко и 16,5% за Петра Порошенко.

Аналогичная ситуация и по электоральным предпочтениям на парламентские выборы. Предварительно, наибольшее количество голосов набирает партия Владимира Зеленского “Слуга народа” и партия Юлии Тимошенко “Батькивщина”.

Далее идет “Оппозиционный блок”, ТОПовую четверку замыкает партия Петра Порошенко “Блок Петра Порошенко”.