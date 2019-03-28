Регистрация | Вход |
USD: 27,08 0,1016  EUR: 30,50 0,0334 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 28 марта 2019 16:16
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МВД назвали креативные номерные знаки
В МВД назвали креативные номерные знаки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
930
Версия для печати

Последние опросы: Зеленский и Тимошенко выходят во второй тур

Последние опросы: Зеленский и Тимошенко выходят во второй тур

фотогалерея

КИЕВ. 28 марта. УНН. Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко встретятся во втором туре президентских выборов. Такие результаты опроса Института анализа и прогнозирования, передает УНН

Опрос проводился с 19 по 26 марта в двадцати четырех областях и столице Украины, методом формализированого интервью, среди 2000 респондентов. Теоретическая погрешность — 2,2%.

Из тех, кто уже определился и намерен идти голосовать — 29% за Владимира Зеленского, 18,7% за Юлию Тимошенко и 16,5% за Петра Порошенко.

Аналогичная ситуация и по электоральным предпочтениям на парламентские выборы. Предварительно, наибольшее количество голосов набирает партия Владимира Зеленского “Слуга народа” и партия Юлии Тимошенко “Батькивщина”.

Далее идет “Оппозиционный блок”, ТОПовую четверку замыкает партия Петра Порошенко “Блок Петра Порошенко”.

Источник: УНН
Теги: выборы, опрос, Украина, Президент
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.