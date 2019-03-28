Аваков допускает дестабилизацию ситуации радикалами во время выборов

КИЕВ. 28 марта. УНН. Дестабилизация ситуации со стороны радикальных групп во время первого тура выборов возможна, если будет такое решение одного из кандидатов в президенты. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с представителями Всемирного Конгресса Украинцев и Национального демократического института (США), которые являются наблюдателями на выборах, передает УНН со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

По словам Арсена Авакова, риск дестабилизации ситуации после первого тура выборов все же существует, но такое развитие событий возможно только по решению отдельных кандидатов:

"Риском может быть решение одного из штабов кандидатов в случае, если разрыв между ними окажется небольшим и будет много обращений о нарушениях. В таком случае ими могут быть использованы радикальные группы, а затем в ситуацию может вмешаться страна-агрессор и это может стать гораздо большим риском", - подчеркнул Аваков.

Впрочем, при этом министр заверил, что МВД справится с такими вызовами, поскольку у ведомства достаточно сил предотвратить такую ситуацию где угодно.

"У нас нет никаких рисков от радикальных групп ни во время, ни после выборов. И даже если что-то произойдет на отдельном избирательном участке, это будет локализовано очень быстро. У нас достаточно сил, а у них нет сил сопротивляться", - подчеркнул глава МВД.

При этом он отверг обвинения в том, что именно МВД руководит действиями отдельных радикальных групп. По его мнению, этот "миф" больше связан с эмоциями и политикой, а также с желанием некоторых политиков "сместить акценты".

Напомним, в начале марта в результате столкновения в Черкассах между представителями Национального корпуса и полицейскими, которые несли службу по обеспечению общественного порядка, в больницу обратились 22 полицейских, 19 из них госпитализировали.

По состоянию на утро, работники полиции находились в стабильном состоянии.

Следователи открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.