Лайфхак от столичной судьи Кравец: как вынести решение в пользу богача за 4 минуты

КИЕВ. 28 марта. УНН. Судья Апелляционного суда города Киева Валентина Кравец 12 марта всего за 4 минуты рассмотрела спор между УНН и одним из самых богатых народных депутатов Украины Сергеем Рыбалкой, который в суде попытался обрести честь и достоинство. Суд Рыбалка выиграл, а вот честь и достоинство, похоже, не обрели ни он, ни судья Кравец.

Что хотел Рыбалка: “радикал” Рыбалка через суд пытался опровергнуть тот факт, что он являлся должником по алиментам собственной малолетней дочери, о чем писал УНН.

Позиция УНН: нардеп не способен опровергнуть оспариваемые долги перед дочерью, поскольку эта информация значится в судебных материалах, а значит, УНН подавал информацию объективно и достоверно.

“Внутренние убеждения” судьи Кравец: судья Кравец не сочла нужным изучить доводы УНН, включая вышеуказанные судебные материалы, а также не захотела дождаться заключения Министерства юстиции. Рассмотрев спор всего за 4 минуты, Валентина Кравец стала на сторону Сергея Рыбалки и “вернула” ему честь и достоинство.

УНН в свою очередь решил выяснить, в чем причины такого решения и начал с анализа деклараций судьи Валентины Кравец, а также образа жизни ее семьи.

Помимо роста состояния в 5 раз за последние 4 года, УНН обнаружил, что мужу-пенсионеру судьи посчастливилось приобрести в 2013 и в 2014 годах два земельных участка в элитных Лесниках под Киевом, где стоимость одной сотки может достигать 3,5 тыс. долл.

Всего же у него шесть земельных участков под Киевом и в Житомирской области. Вдобавок к пенсии, муж судьи зарабатывает на сдаче недвижимости в аренду собственной дочери. Высокие, как говорится, отношения, но дело-то житейское.

УНН также обратил внимание и на другую деталь. В семье судьи Кравец, вероятно, есть нужда в финансах. Дело в том, что в декларации за прошлый год Алексея Владимировича Кравца, который, по всей видимости, приходится судье сыном и работает в Министерстве иностранных дел значится получение благотворительной помощи в размере 600 тыс. грн и траты на медицинские услуги в Германии в размере 1 млн 280 тыс. грн.

В таком случае УНН с пониманием относится к исходу спора в пользу Рыбалки с моральной точки зрения, но никак не может согласиться с точки зрения юридической.

Однобокое изучение доводов и доказательств не является признаком состязательности сторон, что является основным принципом судопроизводства не только в Украине, но и в практике Европейского суда по правам человека.

Судья Кравец, которая лишила юристов УНН возможности доказать фактические обстоятельства в деле, по всем признакам нарушила принципы состязательности и равноправия сторон, что в свою очередь предполагает обращение УНН в Высший совет правосудия для оценки действий судьи, что и будет сделано в ближайшее время, равно, как и подача иска в Верховный суд Украины.