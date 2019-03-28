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Украинцы хотят сократить срок пребывания Президента на посту до 3 лет

Украинцы хотят сократить срок пребывания Президента на посту до 3 лет

КИЕВ. 28 марта. УНН. Украинцы предлагают сократить срок пребывания на посту Главы государства с 5 до 3 лет. Соответствующая петиция №22/051498-еп была опубликована на сайте Президента Украины, передает УНН.

"Народ Украины хочет лучшей жизни и ждать 5 лет бездействия власти (30 лет ждать снятия неприкосновенности, 200 лет ждать искоренения коррупции и т. д.) ни времени, ни сил просто уже нет. Поэтому я предлагаю: срок пребывания на посту Президента сократить с 5 до 3 лет, а также соответственно все ветви власти", - написал автор петиции.

По его мнению, трех лет вполне достаточно для воплощения реформ, и если украинцы увидят изменения в жизни в лучшую сторону, то проголосуют за действующего Главу государства во второй и в третий раз.

Более того, как отметил автор, частая смена власти поможет предотвратить в будущем "майданы и кровопролития".

Напомним, украинцы просят обеспечить избирателей бумажными пакетами на случай тошноты.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, Президент, петиция
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