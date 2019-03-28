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Украинцы предложили ввести должность вице-президента в стране

Украинцы предложили ввести должность вице-президента в стране

КИЕВ. 28 марта. УНН. Украинцы просят ввести в стране должность вице-президента, которого избирает действующий Глава государства. Соответствующая петиция №22 / 051482-эп зарегистрирована на сайте Президента Украины, передает УНН.

"Украине нужен вице-президент. Вице-президента избирает президент", - отметил автор петиции Сергей Чопик 26 марта.

При этом он не уточнил, зачем такая должность в Украине и какие функции будет выполнять еще один чиновник при Главе государства.

Напомним, украинцы просят Верховную Раду вернуть в избирательный бюллетень графу "Не поддерживаю ни одного кандидата". Петицию с указанным требованием разместили на сайте электронных петиций ВР.

Украинцы призывают кандидатов в президенты во время предвыборной кампании проходить публичный тест на детекторе лжи. Соответствующую петицию опубликовали на сайте электронных петиций Президента Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, Президент, петиция
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