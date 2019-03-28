Подконтрольный Кремлю суд в Симферополе арестовал 11 крымскотатарских активистов

КИЕВ. 28 марта. УНН. Подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя арестовал 11 крымскотатарских активистов из числа задержанных российскими силовиками 27 марта по подозрению в причастности к деятельности запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев проекта Радио Свобода Крым.Реалии, передает УНН.

По его словам, Руслану Сулейманову, Алиму Керимову, Рустему Шейхалиеву, Меджиту Абдурахманову, Яшару Муединову, Билялу Адилову, Джемилю Гафарову, Стамбулу Изетову, Иззету Абдуллаеву, Асаны Яниково и Шабану Умерову избрана мера пресечения в виде содержания в СИЗО до 15 мая.

“Заседания проходили в закрытом режиме. Некоторые судьи умудрялись проводить слушания по пять минут. Их не кормили. Насколько я знаю, родственникам не разрешали передать еду, воды только дали попить”, — рассказал Эдем Семедляев.

Здание суда окружили российские силовики. Они требовали от людей, которые пришли поддержать задержанных, отойти от здания, предупреждая об административной ответственности за “участие в несанкционированных собраниях”.

В четверг суд рассматривает ходатайство следствия о мере пресечения остальных фигурантам второй симферопольской “дела Хизб ут-Тахрир”. Заседания проходят в закрытом режиме.

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28 марта в российском Ростове-на-Дону российские силовики задержали трех активистов “Крымской солидарности” Ремзи Бекирова, Османа Арифмеметова и Владлена Абдулкадырова, в домах которых в Крыму накануне прошли обыски. Ранее суд в Симферополе заочно арестовал Абдулкадырова до 15 мая.

Пребывание крымскотатарского активиста Эдема Яячикова, которого ищут после обысков в Крыму, до сих пор неизвестно.

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Напомним, 27 марта подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя арестовал девять крымскотатарских активистов, задержанных рано утром.

Сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения “Крымская солидарность”. По информации активистов, задержали 20 человек. Еще четырех разыскивают российские силовики. В ФСБ России подтвердили проведение обысков в Крыму, однако не назвали количества подозреваемых и их фамилии.

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Ремзи Бекирову, Стамбулу Изетову, Руслану Сулейманову, Фариду Базарову и Шабану Умерову инкриминируют организацию деятельности террористической группирови. Другим — участие в деятельности террористической организации.

Защитники арестованных и осужденных по “делу Хизб ут-Тахрир” крымчан считают их преследования мотивированным по религиозному признаку.

Представители международной исламской политической организации “Хизб ут-Тахрир” называют своей миссией объединения всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что их несправедливо преследуют в России. Верховный суд России запретил “Хизб ут-Тахрир” в 2003 году, включив в список 15 “террористических” организаций.

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