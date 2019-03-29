ГБР открыло еще одно дело по вмешательству в выборы США: под подозрением посол Йованович

КИЕВ. 29 марта. УНН. Глава Государственного бюро расследований Роман Труба на брифинге заявил, что они приступили к следственным действиям в рамках уголовного производства, начатого Генеральной прокуратурой Украины по факту вмешательства НАБУ в выборы США 2016 года. Вместе с тем стало известно, что ГБР открыло еще одно уголовное производство по аналогичной ситуации, где под подозрением оказалась и посол США в Украине Мари Йованович, сообщает УНН со ссылкой на заявление общественной организации “Национальный интерес Украины”.

Общественники инициировали открытие уголовного производства по факту совершения шпионажа и государственной измены директором НАБУ Артемом Сытником, а также послом США в Украине Мари Йованович.

“ОО "Национальный интерес Украины" усматривает следующее: группой лиц, в частности директором НАБУ Сытником А., Послом США в Украине Мари Йованович и другими неустановленными лицами начиная с августа 2016 года и по настоящее время постоянно осуществляются действия по выполнению предписаний иностранного агента, разглашение и передача информации с ограниченным доступом, которая составляет Национальный интерес Украины с целью влияния на политическую ситуацию как в Украине, так и в США в пользу представителей Демократической партии США.

Указанные действия по законодательству Украины следует квалифицировать по статьям 111 (государственная измена) и 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины”, — заявили в ОО “Национальный интерес”.

Общественники понимают резонансность начатого по их заявлению уголовного производства, поэтому заранее призывают посла США в Украине не выходить за рамки дипломатической миссии.

“Понимая общественный резонанс, влияние лиц в отношении которых открыто уголовное производство, дипломатический иммунитет и информационные атаки на нашу организацию, которые неизбежно будут начаты после нашего заявления — сообщаем заранее:

Мы четко осознаем, что расследование будет происходить в отношении директора НАБУ Сытника. В рамках данного уголовного производства мы просим ГБР обязать посла Йованович возместить причиненные убытки (вред) государству Украина, как гражданского ответчика в рамках уголовного производства, а также действовать полностью дипломатическим путем. Ведь действиями посла, по нашему убеждению, нанесено значительный репутационный ущерб, под угрозой оказались межгосударственные отношения с одним из основных стратегических партнеров Украины — США.

Все требования законны и соответствуют статье 31 и 42 Венской конвенции, поскольку вытекают из личной (коммерческой) деятельности Мари Йованович на территории Украины”, — подчеркнули в ОО “Национальный интерес”.