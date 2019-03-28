Российский суд арестовал активистов "Крымской солидарности", задержанных в Ростове-на-Дону

КИЕВ. 28 марта. УНН. Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал трех активистов общественного объединения “Крымская солидарность”, задержанных утром 28 марта в российском Ростове-на-Дону по подозрению в причастности к деятельности запрещенной в России организации “Хизб ут-Тахрир”. Об этом сообщила крымскотатарский активистка Лутфие Зудиева, информирует проект Радио Свобода Крым.Реалии, передает УНН.

По словам активистки, Ремзи Бекирову, Осману Арифмеметову и Владлену Абдулкадыров избрали меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 15 мая.

Во время заседания суда крымскотатарские активисты заявили об избиении российскими силовиками во время задержания.

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Напомним, раньше 28 марта Киевский райсуд Симферополя арестовал 11 крымскотатарских активистов из числа задержанных российскими силовиками 27 марта. Еще девять активистов этот же суд арестовал 27 марта. Таким образом, общее количество задержанных на этой неделе российскими силовиками и впоследствии арестованных крымских татар достигло числа 23. Местонахождение еще одного крымскотатарского активиста Эдема Яячикова, которого ищут после обысков в Крыму, до сих пор не установлено.

Сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного обееднання “Крымская солидарность”.

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Как сообщал УНН, во время обыска в микрорайоне Каменка в Симферополе были задержаны двое из тех, кто пришел поддержать своих соотечественников, — Ескендер Мамутов и Эмиль Зиядинов. Суд в Симферополе оштрафовал Зиядинова на 500 рублей (около 200 гривен) за “неповиновение полиции”. Мамутова арестовали на 5 суток.

В ФСБ России подтвердили проведение обысков в Крыму, однако не назвали количества подозреваемых и их фамилии.

Ремзи Бекирову, Ризи Изетову, Руслану Сулейманову, Фариду Базарову и Шабану Умерову инкриминируют ч. 1 ст. 205.5 Уголовного кодекса России (организация деятельности террористической группы). Других задержанных подозревают в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса России).

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Защитники арестованных и осужденных по “делу Хизб ут-Тахрир” крымчан считают их преследования мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые в этом деле — преимущественно крымские татары, а также украинцы, россияне, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующих ислам.

Представители международной исламской политической организации “Хизб ут-Тахрир” называют своей миссией объединения всех мусульманских стран в исламском халифате, но отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил “Хизб ут-Тахрир” в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных “террористическими”. Украина не считает “Хизб ут-Тахрир” террористической организацией.