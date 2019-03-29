Порошенко о законопроекте Госдумы РФ о непризнании выборов в Украине: они до сих пор думают, что мы единый народ

КИЕВ. 29 марта. УНН. Президент Петр Порошенко подчеркнул, что законопроект Государственной Думы РФ о непризнании выборов Президента Украины подтверждает настоящую позицию России и демонстрирует для чего она пыталась отправить своих наблюдателей на выборы в нашей стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальное интернет-представительство Президента Украины.

“Я думаю, что это диагноз. Думаю, что это болезнь. Когда кто-то вносит в Государственную Думу РФ законопроект о непризнании выборов в Украине — это просто означает, что они думают, что это территория Российской Федерации. Они думают в идиологеме “единого народа”, — сказал Петр Порошенко.

“У меня для них очень неприятное сообщение — Украина есть и будет суверенным, самостоятельным государством. И выборы будут определять украинский народ, а не Государственная Дума России”, — подчеркнул глава государства.

Петр Порошенко добавил, что Украина никогда больше не вернется ни в Советский Союз, ни в Российскую империю. “И независимость Украины будет гарантирована нашим членством в ЕС, нашим членством в НАТО”, — отметил он.

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“Пока Россия является для Украины страной-агрессором и наблюдателей российских у нас не будет. Какую цель действительно преследовали российские наблюдатели очень ярко демонстрирует этот законопроект. Они, закрыв глаза, имели целью просто дискредитировать эти выборы. И позиция Президента Украины, мое четкое поручение Министерству иностранных дел, что мы не пустим — пока Россия является страной-агрессором, пока Россия оккупирует украинские земли ни одного русского наблюдателя на украинских выборах не будет. Услышьте это, уважаемые и не уважаемые члены Государственной Думы России”, — подчеркнул Президент.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что на президентских выборах Украины его главным оппонентом является президент России Владимир Путин.