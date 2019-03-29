Ельченко: действия РФ в Крыму дискредитируют международную борьбу с терроризмом

КИЕВ. 29 марта. УНН. Обвинения в террористической деятельности и репрессии со стороны власти РФ в оккупированном Крыму против крымских татар, являются ничем иным, как дискредитацией Кремлем международных усилий по борьбе с терроризмом. Об этом заявил Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко во время выступления на открытых дебатах Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), посвященных борьбе с финансированием терроризма, передает УНН.

“Россия, как государство-агрессор, дискредитирует международные усилия по борьбе с терроризмом через фабрикацию в оккупированном Крыму фейковых обвинений в террористической деятельности и вынесение незаконных судебных решений касательно невинных людей”, — заявил Ельченко.

Из-за этого, дипломат напомнил, что только недавно, в день пятой годовщины принятия резолюции Генеральной Ассамблеей ООН относительно территориальной целостности Украины, оккупационная власть РФ прибегла к преследованиям и репрессиям в отношении крымскотатарского населения, обвинив их в террористической деятельности.

“Учитывая то, что исламский экстремизм никогда не был частью истории Крымского полуострова до российской оккупации, а также то количество раз, с которой оккупационная власть выдвигает эти обвинения для оправдания обысков и задержаний крымских татар, возникают веские основания считать это поводом для дискриминации”, — подчеркнул Постпред Украины при ООН.

Так действия РФ “является грубым нарушением Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации”, — подчеркнул Ельченко.

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Напомним, раньше 28 марта Киевский райсуд Симферополя арестовал 11 крымскотатарских активистов из числа задержанных российскими силовиками 27 марта. Еще девять активистов этот же суд арестовал 27 марта. Таким образом, общее количество задержанных на этой неделе российскими силовиками и впоследствии арестованных крымских татар достигло числа 23. Местонахождение еще одного крымскотатарского активиста Эдема Яячикова, которого ищут после обысков в Крыму, до сих пор не установлено.

В частности, подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал трех активистов общественного объединения “Крымская солидарность”, задержанных утром 28 марта в российском Ростове-на-Дону.

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Защитники арестованных и осужденных по “делу Хизб ут-Тахрир” крымчан считают их преследования мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые в этом деле — преимущественно крымские татары, а также украинцы, россияне, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующих ислам.

Представители международной исламской политической организации “Хизб ут-Тахрир” называют своей миссией объединения всех мусульманских стран в исламском халифате, но отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил “Хизб ут-Тахрир” в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных “террористическими”. Украина не считает “Хизб ут-Тахрир” террористической организацией.

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