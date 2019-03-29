Бразилия вслед за США предлагает России вывести войска из Венесуэлы

КИЕВ. 29 марта. УНН. Присланные в Венесуэлу российские войска должны покинуть эту страну, если целью их пребывания является защита правительства Николаса Мадуро, заявил в обнародованном 28 марта интервью Reuters министр иностранных дел Бразилии Эрнесто Араужо, передает УНН.

Он надеется на признание Россией того факта, что поддержка президента Мадуро только усилит социально-экономический коллапс Венесуэлы, и единственным выходом из кризиса является проведение выборов под руководством лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Бразильский министр призвал устранить "все, что способствует продолжению страданий венесуэльского народа".

Президент США Дональд Трамп также требует, чтобы Россия вывела свои силы из Венесуэлы. "Россия должна убираться", - сказал Трамп 27 марта, приветствуя в Белом доме Фабиану Росалес, жену оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, признанного США и более 50 другими странами временным президентом Венесуэлы.

На вопрос о том, каким образом можно заставить Россию уйти из Венесуэлы, Трамп ответил: "Мы посмотрим. Все возможности открыты".

Напомним, среди опрокинутых в Венесуэлу 24 марта российских военных есть специалисты сил специального назначения, в частности по кибербезопасности, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве США.

В Вашингтоне считают, что в их задачи входит поддержка лояльных режиму Николаса Мадуро сил в слежке и охране правительственной киберинфраструктуры.

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Как сообщал УНН, 24 марта в столицу Венесуэлы Каракас прибыли два самолета Министерства обороны России - Ил-62 и один из крупнейших транспортных самолетов в мире Ан-124. По информации СМИ, двумя самолетами в Венесуэлу были доставлены в сотни российских военных и около 35 тонн груза.

Конкретная причина визита российских военнослужащих в Венесуэлу неизвестна, хотя Каракас и Москва в декабре заявили, что начнут обсуждение совместных усилий для повышения обороноспособности латиноамериканской страны.

В МИД России заявили, что основанием для пребывания в Венесуэле российских военных стало соглашение о военно-техническом сотрудничестве, подписанное еще в 2001 году.

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Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты не будут стоять в стороне в то время, как Россия обостряет напряженность в Венесуэле. Против российского военного присутствия выступила и Организация американских государств.

В свою очередь, временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо обвинил режим Николаса Мадуро в том, что он нарушает конституцию страны, принимая российских военных.