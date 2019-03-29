Госдеп осудил действия оккупационных властей РФ в Крыму

КИЕВ. 29 марта. УНН. Госдеп США осудил действия властей РФ в оккупированном Крыму, которые превратились в преследования и репрессии крымских татар, призвав Россию освободить всех незаконно задержанных крымских татар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог заместителя спикера Госдепартамента США Роберта Палладино в Twitter.

“Мы осуждаем действия оккупационных властей РФ в Крыму. Вооруженные и одетые в маски сотрудники ФСБ провели рейды в дома крымских татар, терроризировали семьи и арестовали 20 человек. РФ должна освободить этих людей, а также более 70 других несправедливо заключенных украинцев” , - отметил Палладино, добавив, что Крым — это Украина.

Представитель Госдепартамента также ретвитнул в своей сообщении официальное заявление Посольства Украины в США, в котором выражена озабоченность рейдами и массовыми запугиваниями крымских татар.

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Напомним, раньше 28 марта Киевский райсуд Симферополя арестовал 11 крымскотатарских активистов из числа задержанных российскими силовиками 27 марта. Еще девять активистов этот же суд арестовал 27 марта. Таким образом, общее количество задержанных на этой неделе российскими силовиками и впоследствии арестованных крымских татар достигло числа 23. Местонахождение еще одного крымскотатарского активиста Эдема Яячикова, которого ищут после обысков в Крыму, до сих пор не установлено.

В частности, подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал трех активистов общественного объединения “Крымская солидарность”, задержанных утром 28 марта в российском Ростове-на-Дону.

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Защитники арестованных и осужденных по “делу Хизб ут-Тахрир” крымчан считают их преследования мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые в этом деле — преимущественно крымские татары, а также украинцы, россияне, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующих ислам.

Представители международной исламской политической организации “Хизб ут-Тахрир” называют своей миссией объединения всех мусульманских стран в исламском халифате, но отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил “Хизб ут-Тахрир” в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных “террористическими”. Украина не считает “Хизб ут-Тахрир” террористической организацией.

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