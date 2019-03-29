Трамп заявил о поддержке Джонсона в качестве кандидата на пост премьера Великобритании

КИЕВ. 29 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил о своей поддержке экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в качестве возможного кандидата на пост премьер-министра в случае отставки Терезы Мэй. Об этом американский лидер заявил в четверг в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов, передает УНН.

“Мне очень сильно нравится Борис Джонсон. Он мой друг”, — сказал Трамп на вопрос о возможности назначения экс-главы МИД на должность премьер-министра. Он также выразил надежду, что Brexit будет осуществлен успешно, а также выступил в поддержку усилиям Терезы Мэй. “Она сильная, она прочная, она борется”, — подчеркнул он.

Напомним, 27 марта премьер-Министерка Великобритании Тереза Мэй заявила, что подаст в отставку, если парламентарии одобрят подготовленную ее правительством соглашение. Таким образом она пытается убедить своих противников в Консервативной партии поддержать соглашение с ЕС. В тот же день Палата общин парламента Великобритании проголосовала против всех восьми альтернативных вариантов Brexit, предложенных различными партиями и политическими группами.

Ранее ЕС согласился перенести дату выхода Великобритании из состава Евросоюза до 22 мая при условии, если в течение недели Палата общин британского парламента одобрит сделку по Brexit. Если британские законодатели не смогут утвердить договор, то ЕС согласен отложить Brexit до 12 апреля. К этой дате Великобритания должна будет предоставить Европейскому Совету информацию о возможных сценариях своих дальнейших действий.

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В июле 2018 года Мэй представила план, который предусматривал создание зоны свободной торговли с ЕС для сельскохозяйственных и промышленных товаров. Из-за несогласия с ним ушли в отставку глава МИД Борис Джонсон и министр по вопросам выхода из Евросоюза Дэвид Дэвис. По их мнению, этот план мог бы привести к “контроля со стороны ЕС над крупными секторами британской экономики”. В итоге документ не был поддержан Евросоюзом.