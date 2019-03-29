Регистрация | Вход |
USD: 27,25 0,1670  EUR: 30,57 0,0709 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 29 марта 2019 04:31
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МВД назвали креативные номерные знаки
В МВД назвали креативные номерные знаки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2385
Версия для печати

Приговор россиянке Марии Бутиной в США объявят в конце апреля

Приговор россиянке Марии Бутиной в США объявят в конце апреля

Мария Бутина

КИЕВ. 29 марта. УНН. Федеральный суд в Вашингтоне назначил дату вынесения приговора - 26 апреля - по делу россиянки Марии Бутиной, которая признала себя секретным агентом Кремля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Бутина появилась 28 марта в суде ненадолго, во время заседания не выступала.

Бутина является основательницей российского движения "Право на оружие". Россиянку задержали в США 15 июля 2018 года. Ее обвиняют в попытках наладить контакт между президентами России и США в обход официальных каналов.

Напомним, в декабре 2018 года Бутина признала себя виновной в заговоре против США и согласилась сотрудничать со следствием. На слушаниях она заявила, что действовала под руководством официального лица из России и хотела установить контакты с республиканцами и Национальной стрелковой ассоциацией США. Обвинения в деятельности как иностранного агента и конспиративной деятельности в пользу России Бутина отвергла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коварный шпион или жертва недоразумения: кто такой задержанный в Москве Пол Уилан

Сторона обвинения говорила о связи Бутиной с бывшим российским законодателем и членом руководства российского Центрального банка Александре Торшиным. За три месяца до ареста Бутиной Министерство финансов США ввело против Торшина финансовые санкции.

В Кремле обвинения против Бутиной назвали "безосновательными".

Источник: УНН
Теги: суд, США, Россия, шпионаж, Кремль
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.