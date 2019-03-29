Приговор россиянке Марии Бутиной в США объявят в конце апреля

КИЕВ. 29 марта. УНН. Федеральный суд в Вашингтоне назначил дату вынесения приговора - 26 апреля - по делу россиянки Марии Бутиной, которая признала себя секретным агентом Кремля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Бутина появилась 28 марта в суде ненадолго, во время заседания не выступала.

Бутина является основательницей российского движения "Право на оружие". Россиянку задержали в США 15 июля 2018 года. Ее обвиняют в попытках наладить контакт между президентами России и США в обход официальных каналов.

Напомним, в декабре 2018 года Бутина признала себя виновной в заговоре против США и согласилась сотрудничать со следствием. На слушаниях она заявила, что действовала под руководством официального лица из России и хотела установить контакты с республиканцами и Национальной стрелковой ассоциацией США. Обвинения в деятельности как иностранного агента и конспиративной деятельности в пользу России Бутина отвергла.

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Сторона обвинения говорила о связи Бутиной с бывшим российским законодателем и членом руководства российского Центрального банка Александре Торшиным. За три месяца до ареста Бутиной Министерство финансов США ввело против Торшина финансовые санкции.

В Кремле обвинения против Бутиной назвали "безосновательными".