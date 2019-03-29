Совбез ООН принял резолюцию о противодействии финансированию терроризма

КИЕВ. 29 марта. УНН. Совбез ООН принял резолюцию о борьбе с финансированием терроризма. Одним из соавторов этой резолюции стала Украина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Резолюция, которая направлена на усиление глобальных усилий по противодействию привлечению финансов террористическими организациями, была принято единогласно.

Резолюция указывает всем странам обеспечить, что их национальное законодательство является достаточным для наказания ответственных за финансирование “террористических организаций или отдельных террористов, выступающих с любой целью”. Также требуется обеспечить соответствие всех применяемых для борьбы с терроризмом мероприятий международным законам о правах человека и законов о беженцах.

Данное событие прокомментировал представитель Постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко.

“Борьба с финансированием терроризма является насущной проблемой для Украины в контексте продолжающейся российской агрессии. Напомню, что с января 2017 года Международный суд ООН рассматривает иск Украина против России о нарушении ею Международной конвенции о запрете финансирования терроризма”, — отметил Николенко.

Как сообщал УНН, Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что обвинения в террористической деятельности и репрессии со стороны власти РФ в оккупированном Крыму против крымских татар, является ничем иным, как дискредитацией Кремлем международных усилий по борьбе с терроризмом.