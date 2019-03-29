Помпео: Путин не в восторге от наших действий

КИЕВ. 29 марта. УНН. Соединенным Штатам предстоит выполнить еще больше работы в деле сдерживания действий российских властей. Такую позицию озвучил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на конференции в Вашингтоне. Трансляция велась на сайте Госдепартамента, передает УНН.

Госсекретаря попросили прокомментировать утверждение о заговоре предвыборного штаба американского лидера Дональда Трампа с Россией.

“(Президент РФ) Владимир Путин не в восторге от того, что мы экспортируем энергоресурсы, — утверждал Помпео. — Никак не может быть в лучших интересах России и то, что бюджет Министерства обороны США превышает 700 млрд долларов (проект бюджета на следующий финансовый год, который начнется с 1 октября — ред). Я думаю, что политика, которую мы проводим — хотя пока еще есть над чем поработать в деле сдерживания Владимира Путина — я думаю, одна из самых жестких со времен (40-го) президента (США Рональда) Рейгана”, — считает госсекретарь США.

Он считает, что нельзя спекулировать на подобных обвинениях.

Помпео рассказал, что на слушаниях в Сенате Конгресса ему постоянно ставят в вину, что нынешняя вашингтонская администрация “не понимает, какую угрозу представляет Россия для США”.

“Я вижу, как президент Трамп принимает эту угрозу очень серьезно”, — сказал руководитель Госдепартамента, назвав такие обвинения бессмысленными.

Как сообщал УНН, США и НАТО анонсировали совместные меры на шаги РФ в Крыму и Азовском море.