Помпео: США считают глубоко неконструктивными нынешние шаги РФ в отношении Венесуэлы

КИЕВ. 29 марта. УНН. Соединенные Штаты считают "глубоко неконструктивными" шаги, которые Россия делает в отношении Венесуэлы, предоставляя правительству страны помощь. Об этом заявил в четверг государственный секретарь США Майкл Помпео, выступая на конференции в Вашингтоне, передает УНН.

"Это глубоко неконструктивно. Поскольку я дипломат, я выскажусь так. Если бы я был конгрессменом, я бы, возможно, высказался, как сенатор Марко Рубио. Но я скажу так: глубоко неконструктивно", - сказал он, отвечая на вопрос об отношении США к того, что Россия оказывает помощь Венесуэле.

Напомним, среди переброшенных в Венесуэлу 24 марта российских военных есть специалисты сил специального назначения, в частности по кибербезопасности, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве США.

В Вашингтоне считают, что в их задачи входит поддержка лояльных режиму Николаса Мадуро сил в слежке и охране правительственной киберинфраструктуры.

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Как сообщал УНН, 24 марта в столицу Венесуэлы Каракас прибыли два самолета Министерства обороны России - Ил-62 и один из крупнейших транспортных самолетов в мире Ан-124. По информации СМИ, двумя самолетами в Венесуэлу были доставлены в сотни российских военных и около 35 тонн груза.

Конкретная причина визита российских военнослужащих в Венесуэлу неизвестна, хотя Каракас и Москва в декабре заявили, что начнут обсуждение совместных усилий для повышения обороноспособности латиноамериканской страны.

В МИД России заявили, что основанием для пребывания в Венесуэле российских военных стало соглашение о военно-техническом сотрудничестве, подписанное еще в 2001 году.

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Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты не будут стоять в стороне в то время, как Россия обостряет напряженность в Венесуэле. Против российского военного присутствия выступила и Организация американских государств.

В свою очередь, временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо обвинил режим Николаса Мадуро в том, что он нарушает конституцию страны, принимая российских военных.