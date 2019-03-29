Название эры правления нового императора Японии объявят 1 апреля

КИЕВ. 29 марта. УНН. Правительство Японии приняло решение объявить название эры правления нового императора Нарухито, который вступит на престол с 1 мая, после отречения своего отца, нынешнего монарха Акихито, ровно за месяц до этого — 1 апреля в 11:30 по местному времени (4:30 Киев). Об этом в пятницу заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, передает УНН.

“Комитет экспертов по вопросу названия новой эры соберется утром 1 апреля на 40-минутное последнее заседание. Озвученные там предложения будут затем переданы главам обеих палат парламента и их заместителям, чтобы заслушать их мнения. Название новой эры будет объявлено мной в 11:30, после чего примерно в 12:00 (5:00 Киев) премьер-министр (Синдзо) Абэ проведет пресс-конференцию”, — сказал он.

По его словам, глава правительства планирует непосредственно донести гражданам, какой именно смысл вложен в название новой эпохи. Как сообщило агентство Kyodo, в пятницу Абэ также проведет встречу с императором Акихито, в ходе которой лично расскажет ему о будущем историческом процессе.

Предполагается, что действующий комитет экспертов представит правительству до пяти предложений по поводу названия эры правления Нарухито. Ни один из вариантов не должен повторять сроки, которые применялись при прежних императорах. В процессе определения названия будут заслушаны мнения глав обеих палат парламента, а окончательное решение примет правительство по предложению премьер-министра.

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Справка УНН: в Японии действуют две системы летоисчисления — обычная международная и по годам пребывания монархов на престоле. Таким образом, в стране одновременно идут 2019-й год и 31-й год Хэйсэй (означает “мир и согласие”) — так называется эра правления нынешнего императора Акихито.

Как сообщал УНН, Император Японии Акихито заявлял, что откажется от престола в апреле 2019 года. На церемонию в честь нового императора Японии пригласят глав 195 государств.