Трамп угрожает полностью закрыть границу с Мексикой

КИЕВ. 29 марта. УНН. Американский лидер Дональд Трамп угрожает полностью закрыть границу США с Мексикой, если наплыв незаконных мигрантов с территории Мексики не уменьшится. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог президента США в Twitter.

"Мексика ничего не делает для помощи в остановке потока незаконных мигрантов в нашу страну. Они говорят и ничего не делают. Так же Гондурас, Гватемала и эль-Сальвадор, которые годами берут наши деньги и ничего не делают. Демократам все равно, очень плохие законы. Могу закрыть южную границу", - отметил Трамп.

Трамп называет ситуацию на южной границе "кризисом" и настаивает на необходимости физического барьера, чтобы остановить переход преступников в США. Его критики говорят, что эта политика привела к чрезвычайной ситуации на границе.

Президент США объявил чрезвычайное положение 15 февраля после того, как конгресс отказал ему в выделении 5,7 млрд долларов для строительства стены. Поэтому через Пентагон он стремится обойти конгресс и построить стену благодаря военному финансированию.

Демократы считают это неконституционным. Контролируемая ими палата представителей приняла резолюцию об отмене чрезвычайной ситуации в прошлом месяце, потом еще 12 республиканцев встали на сторону демократов. Однако президент наложил вето на эту резолюцию.

Теперь конгрессу требуется две трети голосов в обеих палатах, чтобы преодолеть это вето, что вряд ли может произойти.

Как сообщал УНН, Пентагон позволил перечислить 1 млрд долл. для строительства новых инженерных сооружений вдоль границы США с Мексикой.