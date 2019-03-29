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Корабли НАТО вошли в Черное море

Корабли НАТО вошли в Черное море

КИЕВ. 29 марта. УНН. Три военых корабля стран НАТО совершили переход через Босфор и вышли в Черное море. Об этом сообщает CNN Turk, передает УНН.

“Три корабля НАТО завершили переход Босфорского залива и вышли в Черное море. Корабли сопровождали лодки береговой охраны”, — говорится в сообщении.

По данным издания, первым через Босфор проходил корабль ВМС Нидерландов, за ним — корабль ВМС Испании, в последнее переход совершил корабль ВМС Канады.

Отмечается, что после обострения отношений между Украиной и Россией в Керченском проливе страны НАТО отправили в Черное море одновременно большое количество линейных кораблей.

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Ранее УНН сообщал что четыре корабля НАТО прошли через пролив Дарданеллы.

Источник: УНН
Теги: Канада, Россия, НАТО, Украина, Испания, Черное море, агрессия, Нидерланды, корабль
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