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В Украине сегодня последний день предвыборной агитации

В Украине сегодня последний день предвыборной агитации

КИЕВ. 29 марта. УНН. В Украине сегодня, 29 марта, заканчивается предвыборная агитация перед первым туром выборов президента Украины 2019 года. Такие нормы содержатся в статье 57 закона Украины "О выборах президента Украины", передает УНН.

"Предвыборная агитация начинается кандидатом на пост Президента Украины на следующий день после дня его регистрации Центральной избирательной комиссией и заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов", - говорится в законе.

Агитация перед повторным голосованием начинается со дня, следующего после назначения повторного голосования и заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем повторного голосования.

Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на выборы Президента Украины. В бюллетене 31 марта 2019 украинцы увидят 44 фамилии.

Напомним, все 44 кандидата на пост президента Украины официально потратили 1 млрд 273 млн грн. Больше всего средств они направили на использование СМИ - 853 млн грн.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, агитация, кандидатуры
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