ЕС при ОБСЕ призвал немедленно освободить осужденного у РФ Гриба

КИЕВ. 29 марта. УНН. Постоянное представительство Европейского Союза при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призвало немедленно освободить украинца Павла Гриба, которому суд в РФ назначил шесть лет заключения, и предоставить ему доступ к специализированному медицинскому лечению, в котором он нуждается. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обнародованное в пятницу заявление постпредства ЕС при ОБСЕ.

"ЕС глубоко обеспокоен приговором Павлу Грибу, которого российский военный суд приговорил к 6 годам без обоснованных обвинений, и ожидает немедленного освобождения и предоставления доступа к специализированному медицинскому лечению, в котором он нуждается. К нему должны быть допущены украинские врачи в соответствии с требованиями Европейского суда по правам человека", - говорится в заявлении постоянного представительства ЕС при ОБСЕ в Twitter.

Напомним, 22 марта суд в РФ признал Павла Гриба виновным "в призывах к терроризму и склонению к теракта", приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

МИД Украины выразило протест и требует отменить приговор Грибу.

Павел Гриб был похищен во время пребывания на территории Беларуси 24 августа 2017 года, куда он поехал встретиться со знакомой, и оказался в российском СИЗО.