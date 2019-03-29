Стала известна дата саммита Украина-ЕС в Киеве

КИЕВ. 29 марта. УНН. Следующий саммит Украина-ЕС состоится 8 июля в Киеве. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикарда Йозвяк в Twitter, передает УНН.

"Следующий саммит Украина-ЕС состоится 8 июля. Туск будет участвовать со стороны ЕС. Большой вопрос, кто будет представлять Киев?", - написал журналист.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко надеется, что следующий саммит в ЕС состоится в начале этого лета



Как сообщал УНН, 20 марта в Брюсселе состоялся неформальный мини-саммит Украина - Европейский Союз с участием Президента Украины Петра Порошенко, Президента Европейского Совета Дональда Туска, Президента Европейской Комиссии Жан-Клода Юнкера и Президента Европейского Парламента Антонио Таяни, а также ключевых профильных членов Европейской комиссии.