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В Кремле не дают оценку предвыборной кампании в Украине

В Кремле не дают оценку предвыборной кампании в Украине

Дмитрий Песков

КИЕВ. 29 марта. УНН. В Кремле не намерены давать оценку предвыборной кампании в Украине, это должны сделать сами украинцы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Не наше дело — оценивать предвыборную кампанию (в Украине — ред.). Это дело украинцев” — сказал Песков.

Он добавил, что признание или непризнание в Москве итогов выборов на Украине будет зависеть от того, как они пройдут.

“Я оставил бы без комментариев вопрос о том, возможно ли признание (в Москве — ред.) нелегитимными итогов выборов (в Украине — ред.). Это тоже будет зависеть от того, как пройдут выборы. Мы же не можем говорить об этом, если выборы еще не состоялись” — добавил Песков.

Он также заметил, что российских наблюдателей на выборах не будет.

“Можно только выразить сожаление, что существует несколько миллионов украинцев, которые находятся в нашей стране и будут лишены права голосовать. Существует также несколько миллионов украинцев, которые отторгнуты в своей стране. Это те факты, которые трудно отрицать и которые являются, к сожалению, той печальной реальностью, которой они являются”, — сказал Песков.

Напомним, высшая политическая власть в России дала команду готовить силовые провокации на выборах Президента Украины.

Источник: УНН
Теги: выборы, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Кремль
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