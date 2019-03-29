ЕС выразил готовность сотрудничать с Верховной Радой по вопросу о незаконном обогащении

КИЕВ. 29 марта. УНН. Евросоюз готов сотрудничать с соответствующим комитетом Верховной Рады для решения вопроса об отмене Конституционным судом закона о незаконном обогащении. Об этом во время мероприятия в Киеве в пятницу заявил глава миссии ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передает корреспондент УНН.

"Мы надеемся, что этот вопрос будет решен быстро, и с нашей стороны мы готовы сотрудничать с соответствующим комитетом Верховной Рады для решения этого вопроса вместе с международными стандартами", - сказал дипломат.

Он добавил также, что этот вопрос выборов президента Украины не касается.



Как повидомля в УНН, в НАБУ заявили, что больше не имеют дел о незаконном обогащении.



Напомним, НАБУ и САП было возбуждено 106 уголовных производств по признакам преступления, предусмотренного за незаконное обогащение. 37 производств были закрыты, четыре - направлено в суд, а 65 до сих пор расследуются.

26 февраля Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.