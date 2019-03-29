Регистрация | Вход |
USD: 27,25 0,1670  EUR: 30,57 0,0709 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 29 марта 2019 13:42
Получить тестовый доступ
ПРЯМОЙ ЭФИР. В Киеве перевернулся грузовой поезд
Эксклюзивные новости УНН
Украинцев предупредили о незаконности вынесения бюллетеня из участка
Украинцев предупредили о незаконности вынесения бюллетеня из участка
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3270
Версия для печати

ЕС выразил готовность сотрудничать с Верховной Радой по вопросу о незаконном обогащении

ЕС выразил готовность сотрудничать с Верховной Радой по вопросу о незаконном обогащении

КИЕВ. 29 марта. УНН. Евросоюз готов сотрудничать с соответствующим комитетом Верховной Рады для решения вопроса об отмене Конституционным судом закона о незаконном обогащении. Об этом во время мероприятия в Киеве в пятницу заявил глава миссии ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передает корреспондент УНН.

"Мы надеемся, что этот вопрос будет решен быстро, и с нашей стороны мы готовы сотрудничать с соответствующим комитетом Верховной Рады для решения этого вопроса вместе с международными стандартами", - сказал дипломат.

Он добавил также, что этот вопрос выборов президента Украины не касается.

Как повидомля в УНН, в НАБУ заявили, что больше не имеют дел о незаконном обогащении.

Напомним, НАБУ и САП было возбуждено 106 уголовных производств по признакам преступления, предусмотренного за незаконное обогащение. 37 производств были закрыты, четыре - направлено в суд, а 65 до сих пор расследуются.

26 февраля Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, закон
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.