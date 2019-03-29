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В ОЭСР отметили прогресс Украины в декларировании и предотвращении конфликта интересов

В ОЭСР отметили прогресс Украины в декларировании и предотвращении конфликта интересов

КИЕВ. 29 марта. УНН. Антикоррупционная сеть для стран Восточной Европы и Центральной Азии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) констатировала прогресс Украины в выполнении рекомендаций по направлениям декларирования и предотвращения конфликта интересов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"Антикоррупционная сеть для стран Восточной Европы и Центральной Азии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) констатировала прогресс Украины в выполнении предоставленных организацией рекомендаций по направлениям декларирования и предотвращения конфликта интересов", - говорится в сообщении.

Так, оценка проводилась в рамках XX пленарного заседания сети. На нем был утвержден промежуточный отчет правительства о результатах выполнения 26-ти рекомендаций.

Предварительная оценка Украины проходила восемь месяцев назад.

Отмечается, что рекомендации касались обеспечения выполнения должностными лицами требований закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, дальнейшего повышения уровня их осведомленности в этом направлении полной имплементации новых норм в практику, а также упрощение применения таких норм.

Что касается декларирования, то Антикоррупционная сеть ОЭСР рекомендовала обеспечить беспрепятственное функционирование системы электронного декларирования, усовершенствовать методику проверки деклараций, в том числе путем введения системы логического и арифметического контроля (ЛАК) и автоматизированного обмена информацией с государственными реестрами, обеспечить передачу в правоохранительные органы материалов по результатам проверок по признаками уголовных преступлений.

Как сообщал УНН, НАПК выявило конфликт интересов в действиях одного из нардепов.

Также напомним, НАПК начало полную проверку 500 деклараций ТОП-чиновников.

Ранее в ОЭСР были недовольны темпами борьбы с коррупцией в Украине.

Источник: УНН
Теги: Украина, декларация, НАПК
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