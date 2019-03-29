В Раде отреагировали на намерения столичной власти установить монополию на школьные обеды

КИЕВ. 29 марта. УНН. В Киеве хотят реформировать систему организации питания в школах. Для этого депутаты Киевского городского совета разработали проект решения, которым предлагается лишить частные фирмы права поставлять школьные обеды. По мнению народного депутата Сергея Тригубенко, все это похоже на желание киевской власти установить монополию на кормление детей. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Киевская власть предлагает, чтобы питанием учеников столичных школ занимались коммунальные предприятия-столовые. Предлагается создать такие КП в каждом районе города до 1 июля текущего года. То есть, по сути государственные структуры, надо создать в каждом районе города до 1 июля текущего года. Такая монополия на кормление детей выстраивается, как говорят в КГС, исключительно с благими намерениями. Предусмотрено даже соответствие этих "столовых", а точнее организации их работы, требованиям НАССР", - написал он.

Проект решения пока не утвержден, продолжил нардеп.

"Однако, по моему мнению, выглядит все это как намерение создать "прокладки" между поставщиками продуктов питания и собственно теми, кто их потребляет. В п. 2 проекта решения указано: "утвердить перечень КП заказчиков! услуг организации питания в учебных заведениях". Поэтому, вновь КП-столовые будут определять поставщиков, покупать продукты, составлять меню, готовить блюда и дальше "оказывать их ученикам". Тогда, как сейчас, такие закупки продовольствия учебные заведения проводят самостоятельно. И готовят, в основном, тоже сами", - написал Тригубенко, добавив, что по этому поводу он имеет к столичным властям несколько вопросов.

"Зачем эта прокладка и сколько бюджету и детям обойдется ее содержание? Куда девать поваров и столовые, которые сегодня работают в школах? Возможно столовые и в дальнейшем будут работать, только их работа будет выдаваться за услуги КП? Не результативнее было бы усилить тендерные требования к поставщикам продуктов и должным контролировать соблюдение школами санитарных норм? И главное, кто от этого действительно выиграет?", - обратился нардеп к депутатам КГС.

Напомним, как писал УНН, в прошлом году в школах Киева зафиксировали 10 серьезных нарушений в сфере питания.

В целом, по оценкам экспертов, за последние 4 года количество отравлений украинских школьников выросло в 17 раз.