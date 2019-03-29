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Вы еще должны подписать наш ПДЧ: Украина поздравила генсека НАТО продолжением мандата

Вы еще должны подписать наш ПДЧ: Украина поздравила генсека НАТО продолжением мандата

КИЕВ. 29 марта. УНН. Украина приветствует продление мандата Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и ждет продолжения работы с ним на пути страны в НАТО. Об этом в Twitter написала украинская миссия при Альянсе, передает УНН.

"Поздравляем! Ждем продолжения работы с вами на пути в НАТО. Нам потребуется подпись на приглашение к присоединению к Плану действий по членству (ПДЧ) Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 марта мандат генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга был продлен до 30 сентября 2022 года.

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Как сообщал УНН, ранее Американская администрация заявила о том, что рассчитывает, что НАТО примет на следующей неделе серию мероприятий в ответ на шаги РФ в оккупированном Крыму и Азовском море.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина
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