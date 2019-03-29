Международные наблюдатели будут следить за выборами и у "горячих точек" на Донбассе

КИЕВ. 29 марта. УНН. Международные наблюдатели, приехавшие на выборы президента Украины, будут наблюдать за волеизъявлением и у "горячих точек" на Донбассе. Об этом во время мероприятия в Киеве в пятницу заявил глава миссии ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передает корреспондент УНН.

На вопрос журналиста о том, поедут ли международные наблюдатели наблюдать за избирательным процессом в "горячие точки" на Донбассе, в частности вблизи линии соприкосновения, Мингарелли ответил, что наблюдатели "поедут везде на территории Украины".



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По его словам, большое количество этих наблюдателей, приехавших в Украину, уже много лет наблюдают за выборами в различных государствах, прошли соответствующее обучение, и поэтому у ЕС есть веские основания полагать, что на этих выборах их роль будет действительно весомой.



Как сообщал УНН, ЕС выразил готовность сотрудничать с Верховной Радой по вопросу о незаконном обогащении.