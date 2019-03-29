Регистрация | Вход |
USD: 27,25 0,1670  EUR: 30,57 0,0709 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 29 марта 2019 15:14
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украинцев предупредили о незаконности вынесения бюллетеня из участка
Украинцев предупредили о незаконности вынесения бюллетеня из участка
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4320
Версия для печати

Международные наблюдатели будут следить за выборами и у "горячих точек" на Донбассе

Международные наблюдатели будут следить за выборами и у "горячих точек" на Донбассе

КИЕВ. 29 марта. УНН. Международные наблюдатели, приехавшие на выборы президента Украины, будут наблюдать за волеизъявлением и у "горячих точек" на Донбассе. Об этом во время мероприятия в Киеве в пятницу заявил глава миссии ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передает корреспондент УНН.

На вопрос журналиста о том, поедут ли международные наблюдатели наблюдать за избирательным процессом в "горячие точки" на Донбассе, в частности вблизи линии соприкосновения, Мингарелли ответил, что наблюдатели "поедут везде на территории Украины".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЕС упрекнули кандидатовсверхвысокой стоимости избирательных кампаний

По его словам, большое количество этих наблюдателей, приехавших в Украину, уже много лет наблюдают за выборами в различных государствах, прошли соответствующее обучение, и поэтому у ЕС есть веские основания полагать, что на этих выборах их роль будет действительно весомой.

Как сообщал УНН, ЕС выразил готовность сотрудничать с Верховной Радой по вопросу о незаконном обогащении.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЕС, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.