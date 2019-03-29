Посол ЕС назвал свои ожидания от выборов президента Украины

КИЕВ. 29 марта. УНН. В ЕС надеются, что после выборов Украина получит президента, который будет представлять выбор большинства граждан государства. Об этом в пятницу, 29 марта, во время мероприятия в Киеве заявил глава миссии ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передает корреспондент УНН.

"Мы ожидаем, что пройдут конкурентные выборы, и мы не имеем оснований считать, что это не так. У нас осталось всего 2 дня до первого тура. Никто не знает, кто пойдет во второй тур, и никто не знает, кто победит на этих выборах. Это свидетельствует о том, что Украина сегодня является демократической страной", - сказал Мингарелли.

По его мнению, необходимо, чтобы эти выборы подтвердили и закрепили демократический характер Украины.

"Есть большое количество наблюдателей, у вас будет более 2 тысяч международных наблюдателей, и я уверен, что эти наблюдатели смогут предотвратить любые возможные нарушения, так что 21 апреля вечером у нас будет президент, который на самом деле будет представлять выбор большинства граждан Украины. Граждане Украины имеют право на демократические выборы", - подчеркнул посол.

Напомним, в Кремле не намерены давать оценку предвыборной кампании в Украине, это должны сделать сами украинцы.