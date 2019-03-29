Порошенко подписал Стратегию экологической политики до 2030 года

КИЕВ. 29 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал Стратегию экологической политики Украины на период до 2030 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

"Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "Об основных принципах (Стратегию) экологической политики Украины на период до 2030 года", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что обновленную Стратегию подготовило Минприроды вместе с украинскими и международными экспертами из разных отраслей экономики.

Стратегия, кроме прочего, предусматривает меры по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха и воды, и в целом изменения в государственном управлении через внедрение экологических норм и стандартов.

По словам министра экологии Остапа Семерака, цели Стратегии могут пересматриваться каждые 5-6 лет в зависимости от эффективности их внедрения.

Во исполнение стратегии также будет разработан Национальный план действий.

Напомним, Украина обратилась к Беларуси относительно возможного загрязнения реки.