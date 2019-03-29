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Размещение подразделений НАТО поможет Украине в борьбе с агрессией РФ - вице-премьер

Размещение подразделений НАТО поможет Украине в борьбе с агрессией РФ - вице-премьер

КИЕВ. 29 марта. УНН. Размещение подразделений НАТО без наличия баз поможет Украине в борьбе с агрессией со стороны Российской Федерации. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью НВ, передает УНН.

"Я совершенно не исключаю той возможности, что размещение подразделений без наличия баз, не предусмотрено нашей Конституцией, наших союзников, очевидно, может быть перспективой (в борьбе с агрессией РФ - ред.) для Украины", - отметила вице-премьер .

По ее словам, на следующей неделе, накануне мероприятий по случаю 70-летия НАТО, Альянс заявит о дополнительных мерах по помощи Украине. В частности, как отметила чиновник, речь идет об обещанной помочи в развитии военно-морских сил.

Напомним, три военные корабли стран НАТО совершили переход через Босфор и вышли в Черное море.

Два корабля НАТО прибудут в Одессе 1 апреля после выполнения задач по патрулированию в Черном море.

Американская администрация рассчитывает, что Организация Североатлантического договора (НАТО) одобрит на следующей неделе серию мероприятий в ответ на шаги РФ в оккупированном Крыму и Азовском море.

Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО, Украина, армия
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