Порошенко использовал соцвыплаты для предвыборной агитации - ОПОРА

КИЕВ. 29 марта. УНН. Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко использовал социальные выплаты для предвыборной агитации. Об этом сообщила гражданская сеть ОПОРА в своем отчете, передает УНН.

"Чаще всего проблемы с четким разграничением обычной деятельности органов власти различных уровней и агитационной кампании касались кандидата на пост президента Украины Петра Порошенко ... Практика проведения предвыборной агитации кандидатом на пост президента Украины Петра Порошенко включала достаточно широкий перечень инцидентов с признаками злоупотребления административными ресурсами на выборах", - рассказали в организации.

Как пояснили в организации, основным видом злоупотребления административными ресурсами в пользу Порошенко стали использования социальных выплат и бюджетных программ в предвыборной агитации, сочетание предвыборной агитации и официальных мероприятий в рамках заседаний советов регионального развития, использования сайтов райгосадминистраций и привлечения должностных лиц местных органов власти к де-факто агитационной активности.

Так, в течение марта 2019 года действующий Президент Украины Петр Порошенко провел заседание Советов регионального развития в Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Полтавской, Закарпатской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Донецкой областях. Во время этих мероприятий в марте 2019 была зафиксирована прямая агитация в пользу действующего главы государства.

При этом в ОПОРЕ добавили, что злоупотребление административным ресурсами в избирательном процессе наблюдатели фиксировали и у других кандидатов, впрочем как правило они были единичными.

Напомним, в Украине сегодня, 29 марта, заканчивается предвыборная агитация перед первым туром выборов президента Украины 2019 года.

В Украине с начала предвыборной кампании 25 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, связанных с избирательным процессом.