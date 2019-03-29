КИЕВ. 29 марта. УНН. Следствие ФСБ назначило новую экспертизу по делу военнопленных украинских моряков. Следствие намерено проверить работоспособность артиллерийских установок МБАК “Никополь” и МБАК “Бердянск”. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Николай Полозов, передает УНН.

“В четверг и пятницу продолжились следственные действия в отношении военнопленных украинских моряков. За эти два дня следователи произвели ознакомление адвокатов и военнопленных моряков: Владимир Терещенко, Сергей Цыбизов, Андрей Опрыско с постановлениями о назначении новой технической экспертизы. В этот раз СУ ФСБ решило проверить работоспособность артиллерийских установок МБАК “Никополь” и МБАК “Бердянск”, — написал Полозов.

Полозов добавил, в ходе следственных действий адвокаты заявили ходатайства о приобщении доклада УВКПЧ ООН, в котором захваченные моряки признаются наделёнными статусом военнопленных.

Также отмечается, что в ближайшие две недели с постановлениями о назначении технической экспертизы будут ознакомлены все 24 военнопленных украинских моряка и их адвокаты.

Напомним, в Российской Федерации назначили психиатрическую экспертизу для 22 украинских моряков.



