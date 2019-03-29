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ФСБ назначило новую экспертизу по делу военнопленных украинских моряков

ФСБ назначило новую экспертизу по делу военнопленных украинских моряков

Николай Полозов

КИЕВ. 29 марта. УНН. Следствие ФСБ назначило новую экспертизу по делу военнопленных украинских моряков. Следствие намерено проверить работоспособность артиллерийских установок МБАК “Никополь” и МБАК “Бердянск”. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Николай Полозов, передает УНН.

“В четверг и пятницу продолжились следственные действия в отношении военнопленных украинских моряков. За эти два дня следователи произвели ознакомление адвокатов и военнопленных моряков: Владимир Терещенко, Сергей Цыбизов, Андрей Опрыско с постановлениями о назначении новой технической экспертизы. В этот раз СУ ФСБ решило проверить работоспособность артиллерийских установок МБАК “Никополь” и МБАК “Бердянск”, — написал Полозов.

Полозов добавил, в ходе следственных действий адвокаты заявили ходатайства о приобщении доклада УВКПЧ ООН, в котором захваченные моряки признаются наделёнными статусом военнопленных.

Также отмечается, что в ближайшие две недели с постановлениями о назначении технической экспертизы будут ознакомлены все 24 военнопленных украинских моряка и их адвокаты.

Напомним, в Российской Федерации назначили психиатрическую экспертизу для 22 украинских моряков.

Источник: УНН
Теги: моряки, Черное море, пленные, ФСБ, адвокаты
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