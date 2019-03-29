Схема "Крючкова-Суркисов" с облэнерго обошлась Украине в более 1,4 млрд грн - расследование

КИЕВ. 29 марта. УНН. Детективы НАБУ подозревают экс-депутата и бизнесмена Дмитрия Крючкова в хищении средств "Запорожьеоблэнерго". Речь идет о миллиардах гривен, говорят в Бюро. А по данным журналистов "Схемы", свозили средства, в частности, в офис Суркиса, передает УНН.

Как сообщают расследователи, в апреле 2018-го в Германии задержали экс-депутата и бизнесмена Дмитрия Крючкова по запросу украинских правоохранителей.

Детективы НАБУ и антикоррупционные прокуроры подозревают его в хищении средств "Запорожьеоблэнерго", более 60% акций которого принадлежат государству.

По словам детектива НАБУ Романа Войтюка, сумма причиненного ущерба, которая фигурирует в процессах, достигает миллиардов гривен.

"В настоящее время Национальным бюро расследуются уголовные преступления, из которых усматривается, что Крючковым, а также другими лицами причинен ущерб на общую сумму более 1,4 миллиарда гривен", - рассказал он, добавив, что Крючков действовал не единолично.

"...ему предоставлялись указания другими лицами, и он эти указания выполнял. В настоящее время мы устанавливаем всех причастных лиц, в том числе - которые давали эти указания", - уточнил Воютюк.

Отмечается, что в 2016 году Крючков был объявлен в розыск. Руководителем частной компании "Энергосеть" он стал в 2014-м.

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Но самого Крючкова не воспринимают как самостоятельную фигуру, объясняет главред интернет-издания "Наши деньги" Алексей Шалайский. По его словам, директор "Энергосети" - это представитель чьих-то интересов.

"Есть проблема, чтобы четко сказать, чьи интересы представляет Крючков или любой другой, похожий на него. Это такое переходящее знамя. Люди, которые являются "смотрящими", и люди, которые управляют фирмами, на которые перебрасывается воз с деньгами", - говорит журналист, и вспоминает, что рядом с Крючковым "видели Суркиса".

"Но тогда Суркис был максимально приближен к власти. В интервью несколько человек - в том числе государственных менеджеров - называли его протеже Кононенко", - добавил Шалайский.

"Схемам" удалось получить записи телефонных разговоров бизнесмена Дмитрия Крючкова, а экспертиза доказала высокую вероятность, что голоса собеседников являются подлинными.

На отдельных аудиоразговорах зафиксированы, в частности, просьбы от сожительницы Крючкова завезти деньги в офис братьям Суркисам. Речь шла тогда о 600 тыс. долларов.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Суркис готовит российское гражданство для Крючкова, чтобы предотвратить его экстрадицию из Германии в Украину.

На эти сведения в свое время отреагировал директор НАБУ Сытник, который заявил, что информация передана в Германию.

Также напомним, детективы НАБУ доказали незаконность сделок "Энергосети" во всех судебных инстанциях.