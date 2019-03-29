КИЕВ. 29 марта. УНН. Экс-президент Украины Леонид Кучма призвал украинцев прийти на выборы президента Украины. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь экс-президента Дарка Олифер, передает УНН.

"Я прежде всего хочу обратиться, чтобы сказать: придите, люди добрые, на выборы. Потому что сегодня перед Украиной стоит задача - какой путь мы выберем? Мы видим, в каком состоянии сегодня находится Украина. Могу немножко аллегориями сказать - мы практически построили забор, который разделяет Украину, сегодня есть две Украины, а это ужас! Я вспоминаю, что всегда у нас был лозунг "За единую Украину!", об этом мы забыли. Потому что их действительно сегодня две и одна пытается диктовать всем свою волю, а это - путь в никуда", - отметил Кучма накануне первого тура президентских выборов.

По словам Кучмы, на первом месте сегодня в Украине должна быть экономика.

"Экономика у нас ниже плинтуса, машиностроения вообще сегодня, можно сказать, не существует, остатки только. Экономика на первом месте должна быть сегодня. Потому что когда мы говорим об армии, то как строить Вооруженные силы и мощную армию, если экономики нет у нас?", - отметил Кучма.

По его словам, надо пытаться вызвать интерес у иностранных инвесторов вкладывать средства в Украину.

Кроме того, люди должны подумать о том, какой хотят видеть Украину завтра.

"Так что, это главное - прийти на выборы и отдать свой голос. У нас же люди хорошо понимают, что они хотят завтра, вот за завтра и надо проголосовать", - добавил Кучма.

Напомним, очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала более 2 тысяч официальных наблюдателей на выборах президента.