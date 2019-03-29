В ОПОРЕ назвали имена VIP-агитаторов, которые работали на кандидатов

КИЕВ. 29 марта. УНН. VIP-агитаторами от кандидата в президенты Юлии Тимошенко были певцы Александр Пономарев и Павел Зибров, а за действующего главу государства агитировала певица Оксана Билозир. Об этом сообщила гражданская сеть ОПОРА в своем отчете, передает УНН.

"В команде Юлии Тимошенко основными вип-агитаторами, присутствие которых наблюдатели ОПОРЫ неоднократно фиксировали в регионах в марте 2019 года, были Иван Крулько, Александр Пономарев, Леонид Кравчук, Анастасия Приходько, Александра Кужель, Нина Матвиенко, Павел Зибров, Владимир Яворивский, Светлана Тарабарова, Борис Тарасюк. Агитационные визиты в пользу кандидата в президенты Петра Порошенко осуществляли Оксана Билозир, Ирина Геращенко, группа "Козак Систем", Ирина Луценко, группа "Плач Иеремии", Дмитрий Павлычко", - сообщили в организации.

По данным ОПОРЫ, в марте в Украине ощутимо оживилась предвыборная активность так называемых VIP-агитаторов. Бесспорными лидерами по использованию таких форм агитации являются команды Юлии Тимошенко и Петра Порошенко. Кандидаты привлекали к агитационной работе народных депутатов, бывших чиновников и политиков, народных артистов, творческую интеллигенцию и тому подобное.

Напомним, в Украине сегодня, 29 марта, заканчивается предвыборная агитация перед первым туром выборов Президента Украины 2019 года.

В Украине с начала предвыборной кампании 25 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, связанных с избирательным процессом.